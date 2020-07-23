«Хотела защититься от осуждения и не сойти с ума». Шарапова – о том, как пережила дисквалификацию

Мария Шарапова
Фото: Getty Images
Мария переживала, что о ней подумают другие люди.
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, как чувствовала себя во время расследования по допинговому делу об употреблении мельдония.
«После пресс-конференции удалила с телефона все приложения соцсетей, чтобы защитить себя от осуждения и не сойти с ума. Никогда не беспокоилась о том, что обо мне думают другие, но тогда поняла, что это важно для меня. Это меня очень расстроило, было неприятно чувствовать себя такой ничтожной.
Пересмотри предпоследний матч Шараповой на АО – против Барти в четвертом круге 2019 года
ITF настаивала на том, чтобы я скрывала употребление мельдония, но это не имеет ничего общего с правдой. Это было жестоко и больно. Я не просила разрешения выйти на корт уже на следующий день – я просто хотела, чтобы ко мне проявили уважение. Я всегда готова бороться за то, что считаю своим правом», – цитирует 33-летнюю Шарапову Punto de Break.
- В 2016 году Шарапова была дисквалифицирована на два года, позже срок сократили до 15 месяцев.
- Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.
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