«Хотела защититься от осуждения и не сойти с ума». Шарапова – о том, как пережила дисквалификацию

Мария переживала, что о ней подумают другие люди.

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, как чувствовала себя во время расследования по допинговому делу об употреблении мельдония.

«После пресс-конференции удалила с телефона все приложения соцсетей, чтобы защитить себя от осуждения и не сойти с ума. Никогда не беспокоилась о том, что обо мне думают другие, но тогда поняла, что это важно для меня. Это меня очень расстроило, было неприятно чувствовать себя такой ничтожной.

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ITF настаивала на том, чтобы я скрывала употребление мельдония, но это не имеет ничего общего с правдой. Это было жестоко и больно. Я не просила разрешения выйти на корт уже на следующий день – я просто хотела, чтобы ко мне проявили уважение. Я всегда готова бороться за то, что считаю своим правом», – цитирует 33-летнюю Шарапову Punto de Break.

В 2016 году Шарапова была дисквалифицирована на два года, позже срок сократили до 15 месяцев.

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.

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