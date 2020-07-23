Серене Уильямс мало тенниса – вместе с мужем и дочерью она вложилась в футбольный клуб

Серена Уильямс с дочерью Олимпией
Фото: Getty Images
В команду соинвесторов вошла актиса Натали Портман.
Лос-Анджелес получил право от Национальной женской футбольной лиги (NWSL) учредить в городе начиная с 2022 года женский футбольный клуб. Идея зашла на ура – в группу инвесторов вошла футболистка Миа Хэмм, актрисы Натали Портман, Ева Лонгория, теннисистка Серена Уильямс и еще ряд влиятельных предпринимателей и селебрити.
Название клуба будет утверждено к концу 2020 года, пишет Sports Illustrated. Пилотное название – Angel City.
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Соинвестороами клуба являются муж теннисистки Алексис Оганян и ее двухлетняя дочь Олимпия. Родители девочки опубликовали в ее инстаграме» фото и подписали: «Гордая владелица».
- Серена Уильямс – 23-кратная победительница турниров «Большого шлема».
- Состояние Серены оценивается в 225 млн долларов.
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