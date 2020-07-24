Теннис

ATP и WTA отменили турниры в Китае – не состоятся шанхайский «Мастерс» и женские Итоговые

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Даниил Медведев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 28 минут

Теннисный календарь снова терпит вынужденные изменения.

ATP и WTA официально объявили об отмене турниров в Китае вплоть до конца 2020 года из-за последствий пандемии коронавируса.

Не состоятся турниры ATP 500 в Чэнду, Чжухае и Пекине, а также «Мастерс» в Шанхае.

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В WTA-туре пострадали турниры International в Наньчане и Гуанчжоу; «Премьеры» в Чжэньчжоу, Ухани и Пекине, а также Итоговый в Шэньчжэне и малый Итоговый в Чжухае.

  • Теннисный сезон еще не возобновлен – игроки выступают на выставочных турнирах.
  • Рестарт WTA-тура планируется 3 августа в Палермо, ATP вернется 22 августа «Мастерсом» в Цинциннати (ивент перенесен в Нью-Йорк).
  • Первая ракетка России Даниил Медведев – действующий победитель «Мастерса» в Шанхае.

Турнир в Вашингтоне отменен, рестарт сезона отложен

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