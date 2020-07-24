ATP и WTA отменили турниры в Китае – не состоятся шанхайский «Мастерс» и женские Итоговые

Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Теннисный календарь снова терпит вынужденные изменения.
ATP и WTA официально объявили об отмене турниров в Китае вплоть до конца 2020 года из-за последствий пандемии коронавируса.
Не состоятся турниры ATP 500 в Чэнду, Чжухае и Пекине, а также «Мастерс» в Шанхае.
Теннис
Серене Уильямс мало тенниса – вместе с мужем и дочерью она вложилась в футбольный клуб
15 ЧАСОВ НАЗАД
В WTA-туре пострадали турниры International в Наньчане и Гуанчжоу; «Премьеры» в Чжэньчжоу, Ухани и Пекине, а также Итоговый в Шэньчжэне и малый Итоговый в Чжухае.
- Теннисный сезон еще не возобновлен – игроки выступают на выставочных турнирах.
- Рестарт WTA-тура планируется 3 августа в Палермо, ATP вернется 22 августа «Мастерсом» в Цинциннати (ивент перенесен в Нью-Йорк).
- Первая ракетка России Даниил Медведев – действующий победитель «Мастерса» в Шанхае.
Турнир в Вашингтоне отменен, рестарт сезона отложен
Подписывайся на нас в твиттере
Теннис
«Хотела защититься от осуждения и не сойти с ума». Шарапова – о том, как пережила дисквалификацию
19 ЧАСОВ НАЗАД
Теннис
«Головная боль, отсутствие обоняния, слабость». Калинская переболела коронавирусом
ДЕНЬ НАЗАД
По теме