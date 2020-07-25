ATP ввела новые правила безопасности для теннисистов и будет штрафовать нарушителей

Новак Джокович и Роджер Федерер
Фото: Getty Images
Максимальная сумма наказания составит 20 тысяч долларов.
Пресс-служба ATP опубликовала изменения в официальных правилах проведения турниров в условиях пандемии коронавируса.
В частности, в новой версии протокола безопасности подразумеваются штрафы игроков за грубые или повторные нарушения. Сумма штрафа составит до 20 тысяч долларов.
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На тренировках теннисистам запрещается общаться с другими игроками, ракетки нужно дезинфицировать, запрещено требовать у болбоев полотенца, при смене сторон корта нужно поддерживать дистанцию в два метра.
- На каждом турнире ATP будет человек, ответственный за обеспечение безопасности.
- За территорией турнира, чтобы избежать заражения, теннисисты должны действовать по своему усмотрению, в том числе сохранять социальную дистанцию.
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