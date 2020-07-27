Поздравления молодой маме.

Одна из самых концептуальных теннисисток последнего десятилетия Агнешка Радваньская стала мамой. Экс-вторая ракетка мира родила сына, которого назвали Якубом.

Об этом сообщил муж спортсменки Давид Целт.

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Полячка завершила карьеру два года назад в возрасте 29 лет из-за хронической травмы спины.

На счету Агнешки 20 титулов WTA в одиночном разряде.

В 2012 году она добралась до финала Уимблдона.

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Теннис Радваньская завершила карьеру в 29 лет из-за проблем со здоровьем 14/11/2018 В 17:29