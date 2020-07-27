Теннис

Бывшая вторая ракетка мира Радваньская родила сына

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Агнешка Радваньская

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
42 минут назад

Поздравления молодой маме.

Одна из самых концептуальных теннисисток последнего десятилетия Агнешка Радваньская стала мамой. Экс-вторая ракетка мира родила сына, которого назвали Якубом.

Об этом сообщил муж спортсменки Давид Целт.

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Полячка завершила карьеру два года назад в возрасте 29 лет из-за хронической травмы спины.

  • На счету Агнешки 20 титулов WTA в одиночном разряде.
  • В 2012 году она добралась до финала Уимблдона.

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