Выжить на «Титанике» и едва не потерять ноги. Победитель US Open – прототип героя Ди Каприо

Настоящая история Джека и Роуз – в Доме тенниса.

По палубе лилась трогательная музыка, тонувшая в истошном крике толпы и скрежете металла стремительно разваливавшегося судна. В круговороте смертельной агонии обнявшись стояли два человека – 50-летний банкир Чарльз Уильямс и его сын Дик. Молодой человек прожил год в Швейцарии, помог восстановиться страдавшему от астмы отцу и возвращался в Америку для поступления в Гарвард.

Прощание смирившихся со страшной участью пассажиров «Титаника» прервал жуткий треск – палубу накрыла одна из четырех могучих труб лайнера. Чарльз погиб мгновенно, а Дика отбросило в воду вместе с обшивками корабля. Когда он вынырнул, то заметил в 20 метрах от себя покореженную от удара спасательную шлюпку. За год до трагедии Дик выиграл юниорский чемпионат Европы по теннису и находился в отличной спортивной форме. Это помогло ему взобраться на посудину – Дик два часа простоял по пояс в ледяной воде до прибытия спасателей лайнера «Карпатия».

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«Титаник» перед отправлением в последний рейс Фото: Getty Images

Тем же рейсом Атлантику пересекал еще один теннисист Карл Бэр. В 1907-м опытный игрок добрался до финала Уимблдона в парном разряде и регулярно выступал за США в Кубке Дэвиса. На «Титаник» 26-летнего Бэра занесло по любви. Владевший небольшой компанией по производству наждачной бумаги спортсмен ухаживал за Хелен, дочерью крупного судостроителя. Ее семья не видела в них пару, и влюбленные встречались тайком – на корабле Карл с Хелен прятались от родительских глаз на палубе второго класса.

После столкновения с айсбергом Карл поспешил к Хелен и усадил любимую с ее семьей в шлюпку, предназначенную для владельца «Титаника» Брюса Исмэя. В лодке оставалось еще 15-20 мест, когда ее спустили на воду – Исмэй слишком торопился и не дождался помощников и их близких. В эту же шлюпку сел и Бэр, но не из трусости, а потому что некому было грести. Честолюбивый Карл корил себя за этот поступок до конца жизни.

Уильямс оставался на корабле до последнего. Топором он освобождал запертые стюардами проходы между палубами и помогал детям и женщинам. Один из сотрудников «Титаника» наехал на Дика, обвинил в порче имущества и схватил мощный хук в челюсть. Этот момент, а также игру оркестра на тонущем корабле теннисист описал в мемуарах – спустя 80 лет Джеймс Кэмерон использовал их в сценарии удостоенного 11 «Оскаров» кинохита.

Главные герои фильма «Титаник» Роуз и Джек Фото: Getty Images

Спасатели «Карпатии» спасли менее трети пассажиров, в том числе едва живого Уильямса. От сумасшедшего переохлаждения спортсмен несколько раз терял сознание, больше всего пострадали его ноги – из-за возможной гангрены врач предложил Дику ампутировать конечности. Теннисист наотрез отказался и бродил по палубе вплоть до прибытия в Нью-Йорк, чтобы разогнать кровь. «Ощущал, словно ноги пронзали тысячи иголок, эта боль преследовала меня всю жизнь», – признался Уильямс.

Для профилактики кровоснабжения ног теннисист ежедневно проходил минимум 10 километров и продолжил выступления на самом высоком уровне. В 1913-м техничный игрок с мощной подачей еще раз пересек Атлантику и принес США победу над Великобританией в матче Кубка Дэвиса. «В лучшей форме Ричард был непобедим и выглядел ослепительнее великолепного Билла Тилдена», – писал журналист The New York Times Элисон Данциг. Великолепный Уильямс подтвердил звание лучшего дважды, выиграв US Open (1914, 1916) в одиночном разряде.

Дик выступал со страшной болью, но никогда не жаловался и нашел силы отдать долг родине. В 1917-м теннисист мог откосить от армии, но вместо этого американец отправился во Францию и помог остановить немецкие войска на подступах к Парижу. За храбрость в сражениях Уильямс получил орден Почетного легиона и Военный крест.

Сборная США в Кубке Дэвиса1915: Морис Маклафлин, Дик Уильямс, Карл Бэр и Т.С. Банди Фото: Getty Images

Мнительному Бэру трагедия «Титаника» далась тяжелее – из-за чувства вины нарушился сон, Карл даже лежал в специализированной клинике. Как и во время кораблекрушения, его спасла любовь. Поддержка Хелен помогла Бэру закончить Гарвард и преуспеть в юриспруденции, политике и финансах. Он женился на девушке спустя год после спасения, а рождение сына и игра в теннис развеяли депрессию.

Карл тоже выступал на высоком уровне – в 1914-м он пересекся с Диком в четвертьфинале US Open и проиграл в трех партиях. Позже они вместе выступали в Кубке Дэвиса, но если Дик зажигал на высоком уровне до 45 лет, то его товарищ закончил карьеру в 30 и сосредоточился на банковском деле.

Два мэйджора, победа в миксте на Олимпиаде-1924 и более 50 трофеев на турнирах меньшего калибра помогли Уильямсу войти в Зал теннисной славы в 1957 году. До конца жизни великий игрок не переставал удивляться, почему репортеры редко спрашивали про теннисные подвиги, зато засыпали вопросами о крушении «Титаника».

Крушение «Титаника» Фото: Getty Images

К 60 годам у Бэра обнаружили болезнь Альцгеймера, и его мучения скрашивала любимая Хелен. Она клала в карман пиджака мужа свою фотографию – когда Карл забывался, то его рука автоматически тянулась к карточке, и он на какое-то время приходил в себя. Похожую трогательную историю рассказывает другой кинохит «Дневник памяти», но к этой ленте Бэр уже не имеет отношения. Порой между правдой и вымыслом трудно провести грань. Волшебно, что смелость, сила духа и настоящая любовь, которую проявили Карл и Дик, встречается не только на экранах.

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