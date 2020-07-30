Стефаносу еще есть куда расти в лингвистическом плане.

Греческий теннисист Стефанос Циципас, имеющий наполовину русское происхождение, выложил смешное видео в твиттер.

21-летний Циципас показал, как мама учит его правильно произносить на русском фразу «бред сивой кобылы». У теннисиста отлично получается только первое слово, остальное уже не очень – мама поправляет Стефаноса, а потом не выдерживает и смеется. «Русские поймут», – подписал публикацию Циципас.

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Мать Циципаса – бывшая теннисистка Юлия Сальникова, которая выступала за СССР, а потом за Грецию.

Юлия родилась в семье футболиста «Спартака», «Зенита», «Динамо» и сборной СССР Сергея Сальникова.

Стефанос Циципас занимает шестое место в рейтинге ATP.

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