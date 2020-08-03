Проиграл всего пять ударов чемпиону.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль принял участие в турнире по гольфу на Майорке. Он подал заявку на абсолютный чемпионат Балеарских островов.

Соревнования проходили на протяжении двух дней. Надаль совершил три богги и уравнял их тремя бёрди. На 10-й лунке Рафа удивил зрителей, когда сделал игл – прошел пар-4 всего за два удара. А на восьмой лунке он сделал бёрди, на протяжении всего раунда не превышал пар и претендовал на итоговый титул.

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Но во второй части игры теннисист сбился и утратил чувство мяча. На заключительных семи лунках он выполнил пять богги и лишился шансов на чемпионство.

Рафаэль закончил игру с результатом в 146 ударов с гандикапом в два и занял четвертое место на турнире. Он уступил пять ударов победителю Хауме Хульве. Об этом сообщил Clarin.

Надаль возобновит теннисный сезон 15 августа на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати.

Также 34-летний испанец в июне заявлял, что не примет участие в US Open из-за опасности заразиться коронавирусной инфекцией.

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