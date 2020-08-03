Анастасия Павлюченкова
Фото: Getty Images
Отличный результат российской теннисистки и теннисиста с русскими корнями.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла турнир Ultimate Tennis Showdown. В финале Настя обыграла француженку Ализе Корне со счетом – 3:2 (16:8, 12:11, 11:14, 9:16, 3:1).
У мужчин победителем Ultimate Tennis Showdown стал представляющий Германию Александр Зверев. В решающем матче Саша обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима – 3:2 (19:10, 11:13, 11:18, 18:8, 2:1).
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- Ultimate Tennis Showdown проходит по экспериментальным правилам. Каждый матч состоит из четырех 10-минутных четвертей и назначающегося при ничейном счете решающего раунда.
- Павлюченкова – победительница 17 турниров WTA (12 – в одиночном разряде).
Надаль занял четвертое место на турнире по гольфу
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