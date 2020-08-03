Мы тоже, Настя.

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от выставочного турнира UTS, организованного Патриком Муратоглу. В финале ивента, прошедшего 2 августа, Павлюченкова переиграла француженку Ализе Корне.

– Как тебе формат, придуманный организаторами турнира UTS? Представляешь ли ты официальный турнир с такими правилами?

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– Лично мне этот укороченный формат очень нравится: четыре тай-брейка по 10 минут до трех побед и sudden death до двух победных розыгрышей в случае ничьей. Это будущее тенниса – хотелось бы его видеть именно таким. И в нашем, и в мужском финале с первого до последнего мяча чувствовалось напряжение. Тяжело что-либо предугадать – любой может в последний момент победить. А специальные карточки, которые могут достаться тебе при розыгрышах, – это очень необычно, как какая-то игра. Мне кажется, это круто.

– Жара, усталость… Ближе к концу финала казалось, что сил уже нет. О чем ты думала после того, как проиграла два тай-брейка подряд? И что помогло в итоге победить?

– Начинать вчера было тяжело – почти пять месяцев я не играла в официальных матчах. Соскучилась по адреналину, победным эмоциям. Сначала было непросто втянуться, ведь тренировки – совсем другое. А побеждать всегда приятно, тем более взять титул, пусть и неофициального турнира. Вчера в шутку говорила, что это мой первый трофей в 2020 году.

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images

Несмотря на позднее время, вчера стояла сильная жара, было очень влажно. Мяч летел не так быстро. Я выиграла два первых тай-брейка и вела в третьем, казалось, что вот она – победа. И тут я всем дала жару! И Корне прибавила в конце. Когда после двух проигранных тай-брейков мы дошли до sudden death, было обидно. Но я вообще не рассматривала вариант, что не выиграю. В голове была только одна мысль: «Этот финал я точно не отдам». Организаторы сделали кубок в виде молнии. Thunder – это мое прозвище, а еще у меня есть тату в виде молнии.

– Как ты оцениваешь свою физическую форму? Насколько готова к возобновлению сезона?

– Оцениваю свою форму как достаточно хорошую. Даже приятно удивлена, потому что столько не играла, но все равно показала достойный теннис и победила опытных соперников. Онс Жабер начала год с четвертьфинала в Австралии, потом – полуфинал в Дохе. Она была на ходу, выстрелила в этом году. Ализе Корне – серьезный игрок, давно в туре, входила в топ-20. Она всегда борется до последнего.

– Следующий твой старт – официальный турнир WTA в Праге. Какие ожидания от него?

– В Прагу лечу уже в пятницу. Для меня это турнир станет таким челленджем – проверить, насколько я готова к рестарту. Повторюсь, после такой паузы начинать все заново тяжело. В начале июля я прилетела во Францию, набрала форму. Вообще здесь я много работаю над собой. А в Праге, конечно же, хочу победить. Это всегда моя цель, – рассказала Павлюченкова своей пресс-службе.

В женском турнире принимали участие четыре теннисистки: Анастасия Павлюченкова, Ализе Корне, Онс Жабер и 13-летняя чешка Бренда Фрухвиртова.

Женский теннис возобновился после пандемии коронавируса турниром в Палермо, где участвуют представительницы России – Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.

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