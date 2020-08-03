Даниил Медведев, BMW, Монако
Фото: Instagram
С Даниилом был Григор Димитров, на фото попала белая BMW, очень похожая на авто русского игрока.
В субботу, 1 августа, полиция Монте-Карло отняла водительские права у теннисистов Даниила Медведева и Григора Димитрова.
Между 16:00 и 19:00 в районе Ля Тринете дорожный патруль остановил 10 дорогих автомобилей, которые разгонялись до сверхвысокой скорости. Ограничение на этом отрезке составляет 110 км/ч, но пилоты гнали примерно 160-180 км/ч. Максимальная зафиксированная скорость составила 193 км/ч.
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У всех водителей были номера княжества Монако, семь машин принадлежали другому владельцу. Всех спиди-гонщиков оштрафовали на 750 евро. По сообщению канадского сайта Open Court, двумя из этой десятки оказались Медведев и Димитров.
Французское медиа Nice Matin опубликовало снимки автомобилей. На похожей модели BMW белого цвета как раз ездил Даниил, фото с этой машиной русский теннисист постил в инстаграме в мае 2020 года.
- 24-летний Медведев живет в Монте-Карло с сентября 2018 года.
- В сезоне-2020 русский теннисист дошел до 1/16 финала открытого чемпионата Австралии и идет с результатом 4-3.
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