Тест: назови всех победителей US Open в мужском разряде

Старт нового турнира уже скоро – пора освежить в памяти фамилии главных героев.

US Open – пожалуй, самый современный и высокотехнологичный среди турниров «Большого Шлема». Ежегодно он собирает у себя не только главных звезд тенниса, но и шоу-бизнеса – колоссальный интерес к ивенту проявляют миллионы.

Нью-Йоркский турнир проводится аж с 1881 года, и с тех пор его победителями становились 65 теннисистов. Но мы упростим вам задачу и попросим назвать всех триумфаторов в «Открытую эру». На это у вас есть ровно восемь минут, а в помощь – страны, родом из которых чемпионы.

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В 2019-м турнир мог выиграть российский теннисист Даниил Медведев, но в финале он уступил Рафаэлю Надалю.

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