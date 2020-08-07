Анастасия предполагает, что суровые условия помогли ей ворваться в топ.

Вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова дала интервью, в котором рассказала о становлении спортивного характера и увлечении теннисной модой.

О тренировках в детстве

US Open Павлюченкова объяснила отказ от US Open 05/08/2020 В 13:41

К мировым вершинам меня привели отец и старший брат. У брата спортивная карьера состоялась не совсем так, как он хотел: закончил рано, в 20 лет. Хотя играл на профессиональном уровне, тренировался в Испании, ему прочили большое будущее – но не сложилось. Поэтому Саша принимал активное участие в моем становлении. Он ездил со мной на международные соревнования, и в 14 лет я стала первой ракеткой мира среди юниоров.

Через год меня заметил французский тренер Патрик Муратоглу, который руководит академией тенниса на юге Франции, он же давно тренирует Серену Уильямс. Патрик пригласил меня к себе, в 16 лет я переехала, жила одна и тренировалась под его контролем три года.

Моя история как будто из сказки или сериала. В Самаре не было никаких условий, занималась во дворе. Помню, как играла зимой: в шапке, теплой куртке, в перчатках держала ракетку, с собой брала термос с горячим чаем. На улице минус 25, а надувной купол, где проходили тренировки, не отапливался. Я часто говорю иностранцам, что, возможно, в России много крутых спортсменов именно потому, что у нас не всегда есть хорошие условия для занятий – так с детства закаляется характер, в этом наше преимущество.

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images

О теннисной моде

Еще мне запомнилась вечеринка, которую в 2011 году провела WTA – это ежегодная практика. У меня есть друг Давид Кома – дизайнер, живет в Лондоне, тогда он создал красивое платье специально для меня. На ту вечеринку мы пошли вместе – я, естественно, в его наряде из крокодиловой кожи. Мы общаемся, и вдруг я чувствую, что кто-то гладит меня по плечу, щупает материал платья. Оборачиваюсь – а там один из солистов The Prodigy Максим Реалити. Давид с детства от этой группы фанател, мы познакомились, разговорились.

Для меня очень важно, как я выгляжу и во что одета, – с детства люблю моду. Например, в прошлом году во время Уимблдона я посетила ужин с известным дизайнером Роланом Муре. Пару лет назад у меня был годовой контракт с брендом, в рамках которого я создала свою линию спортивной одежды: сама рисовала, придумывала платья, в которых буду играть. Я даже путешествую с несколькими чемоданами, чтобы на ужинах после турниров переодеться в вечернее.

Рада, что теннис позволяет играть в стильных платьях. Предпочитаю именно платья, а не юбку с топом. На турнир можно даже сделать оригинальный маникюр – я с детства увлекаюсь дизайном ногтей и все делаю сама. Мы все время на публике, нас показывают по телевизору, поэтому можно позволить себе устроить мини-шоу, выглядеть смело, почему нет?

Самые любимые образы – это платья моего собственного дизайна, люблю все оригинальное. Сейчас у меня контракт с Lacoste. Обычно нам выдают форму: не всегда ты можешь добавить креатива, индивидуальности. Конечно, платья Lacoste мне очень нравятся. Но больше всего мне запомнился наряд на US Open в 2017 году. Я тогда сотрудничала с одним спортивным брендом, у них была коллаборация с рэпером Фарреллом Уильямсом. Он придумал форму в ретро-стиле: юбка в складку, маечка с воротником, длинные гольфы до колен. Очень яркий, оригинальный и стильный образ, – рассказала 29-летняя Павлюченкова в интервью российской версии журнала L'Officiel.

Полную версию интервью Eurosport.ru предоставила пиарщица теннисистки.

Павлюченкова занимает 30-е место в рейтинге WTA.

Анастасия отказалась от участия в US Open из-за опасной эпидемиологической обстановки в США.

ЧМ по рестлингу, ледовое шоу, бегемот-талисман. Чем «Шлемы» развлекают гостей, когда нет тенниса

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

US Open Павлюченкова, Вавринка, Монфис – кто пропустит US Open, кроме Надаля и Федерера 05/08/2020 В 06:20