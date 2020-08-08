Красивые взмахи волосами могут привести к повреждениям.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина призналась, что пострадала после записи танца для тиктока.

В шоу Tennis United украинка вместе с ведущей Беттани Маттек-Сэндс смотрела видео, на котором круто двигается для соцсети.

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– Я повторяла эти движения несколько раз (но не так часто, как в других видосах) и в итоге повредила шею. Когда взмахивала волосами, то получила травму! Мне пришлось пойти к остеопату, потому что заболела шея, ходила к врачу где-то неделю.

– Подожди, ты серьезно получила травму, когда вот так взмахивала волосами?

– Да! Просто я так часто делала это движение и что-то там повредила.

Дальше теннисистки обсудили тикток Дарьи Касаткиной, которая повторяла танец Свитолиной.

«О, она такая смешная, ха-ха! Я так сильно смеялась, когда увидела, это такая ржомба. Потому что я думала, что у меня получилось не так здорово, но потом мне на глаза попались движения настоящего профессионала, ха-ха!» – сказала Элина. Эпизод с обсуждением ее танца начинается с отметки 7:20.

В сезоне-2020 25-летняя Свитолина дошла до третьего круга Australian Open и выиграла турнир серии WTA International в Монтеррее.

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