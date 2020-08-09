Теннис

Шарапова опубликовала видео боксерской тренировки

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Мария Шарапова

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 8 минут

Мария ушла из тенниса и осваивает новые виды спорта.

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова провела боксерскую тренировку.

Экс-спортсменка опубликовала в инстаграме видео, на котором показала, как работает с тренером на лапах. «Мой первый Reel в жизни. Определенно не последний, так как мне нужно больше практики», – подписала Шарапова ролик.

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  • Reels – новый сервис для создания коротких роликов, аналог TikTok, запущенный недавно инстаграмом.
  • Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.

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