Мария Шарапова
Фото: Other Agency
Мария ушла из тенниса и осваивает новые виды спорта.
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова провела боксерскую тренировку.
Экс-спортсменка опубликовала в инстаграме видео, на котором показала, как работает с тренером на лапах. «Мой первый Reel в жизни. Определенно не последний, так как мне нужно больше практики», – подписала Шарапова ролик.
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- Reels – новый сервис для создания коротких роликов, аналог TikTok, запущенный недавно инстаграмом.
- Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
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