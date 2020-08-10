В основном, все остались при своих.

WTA обновила рейтинг впервые после локдауна, связанного с пандемией коронавируса.

Так как согласно новым временным правилам очки не списываются, изменения не слишком значительны. Эстонская теннисистка Аннет Контавейт вернулась в топ-20 после финала в Палермо, а победительница турнира, Фиона Ферро из Франции, дебютировала в топ-50.

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Позиции российских теннисисток не изменились: Екатерина Александрова занимает 27-е место, Анастасия Павлюченкова – 30-е. Всего в топ-100 входят семь спортсменок из России.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717 очков;

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6076;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205;

4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555;

5 (5). София Кенин (США) – 4365;

6 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335;

7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4301;

8 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4000;

9 (8). Серена Уильямс (США) – 3915;

10 (10). Наоми Осака (Япония) – 3625…

14 (15). Петра Мартич (Хорватия) – 2850...

20 (22). Анетт Контавейт (Эстония) – 2135 ...

27 (27). Екатерина Александрова (Россия) – 1775 ...

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1540 ...

32 (32). Светлана Кузнецова (Россия) – 1527 ...

40 (40). Вероника Кудерметова (Россия) – 1373 ...

61 (61). Анна Блинкова (Россия) – 969 ...

66 (66). Дарья Касаткина (Россия) – 905 ...

85 (84). Анастасия Потапова (Россия) – 759 ...

10 августа стартуют турниры в Праге и Лексингтоне.

ATP пока не вернулась – рестарт мужского тенниса намечен на 22 августа.

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