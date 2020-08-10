Аннет Контавейт
Фото: Getty Images
В основном, все остались при своих.
WTA обновила рейтинг впервые после локдауна, связанного с пандемией коронавируса.
Так как согласно новым временным правилам очки не списываются, изменения не слишком значительны. Эстонская теннисистка Аннет Контавейт вернулась в топ-20 после финала в Палермо, а победительница турнира, Фиона Ферро из Франции, дебютировала в топ-50.
Контавейт снялась с US Open из-за острой болезни, но продолжит играть в паре с Касаткиной
Позиции российских теннисисток не изменились: Екатерина Александрова занимает 27-е место, Анастасия Павлюченкова – 30-е. Всего в топ-100 входят семь спортсменок из России.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717 очков;
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6076;
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205;
4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555;
5 (5). София Кенин (США) – 4365;
6 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335;
7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4301;
8 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4000;
9 (8). Серена Уильямс (США) – 3915;
10 (10). Наоми Осака (Япония) – 3625…
14 (15). Петра Мартич (Хорватия) – 2850...
20 (22). Анетт Контавейт (Эстония) – 2135 ...
27 (27). Екатерина Александрова (Россия) – 1775 ...
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1540 ...
32 (32). Светлана Кузнецова (Россия) – 1527 ...
40 (40). Вероника Кудерметова (Россия) – 1373 ...
61 (61). Анна Блинкова (Россия) – 969 ...
66 (66). Дарья Касаткина (Россия) – 905 ...
85 (84). Анастасия Потапова (Россия) – 759 ...
- 10 августа стартуют турниры в Праге и Лексингтоне.
- ATP пока не вернулась – рестарт мужского тенниса намечен на 22 августа.