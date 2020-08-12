Светлана Кузнецова
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Русская теннисистка поможет людям.
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова совместно с командой специалистов и экспертов запустила онлайн-сервис психологического консультирования Beseda.Life.
Платформа создана по принципу экосистемы психологической поддержки и консультирования человека во всех сферах жизни. Главная цель – как можно лучше понять запрос клиента и индивидуально подобрать специалиста, который сможет в контакте с клиентом способствовать решению его вопросов вне зависимости от того, в какой точке мира он находится.
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- 35-летняя Кузнецова – победительница US Open-2004 и «Ролан Гаррос»-2009.
- На счету Светланы 34 победы на турнирах WTA (из них 18 в одиночном разряде).
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