Русская теннисистка поможет людям.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова совместно с командой специалистов и экспертов запустила онлайн-сервис психологического консультирования Beseda.Life.

Платформа создана по принципу экосистемы психологической поддержки и консультирования человека во всех сферах жизни. Главная цель – как можно лучше понять запрос клиента и индивидуально подобрать специалиста, который сможет в контакте с клиентом способствовать решению его вопросов вне зависимости от того, в какой точке мира он находится.

US Open Кузнецова снялась с US Open и турнира в Цинциннати из-за коронавируса ВЧЕРА В 19:17

35-летняя Кузнецова – победительница US Open-2004 и «Ролан Гаррос»-2009.

На счету Светланы 34 победы на турнирах WTA (из них 18 в одиночном разряде).

Кузнецова снялась с US Open и турнира в Цинциннати из-за коронавируса

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Теннис Кузнецова: «Люди, уехавшие жить за границу, останавливаются в развитии и деградируют» 08/06/2020 В 10:28