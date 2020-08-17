Попробуйте угадать единственную из десятки, которая не играет ракеткой и ворсистым мячиком.

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

Первые девять мест заняли теннисистки из WTA-тура. Самой богатой спортсменкой стала японка Наоми Осака, она заработала 37,4 миллиона долларов. Призовые из этой суммы составили лишь скромные 3,4 млн долларов. Зато среди всех теннисистов лишь Роджер Федерер привлек большие рекламные поступления.

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На второй позиции оказалась 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс. Она ненамного уступила Осаке и получила 36 миллионов долларов (4 млн – за выступление на корте). На американку работают также спонсорские соглашения с крупными брендами, такими как Nike, Gatorade, Procter & Gamble и Beats, а еще суммарно 40 миллионов подписчиков в твиттере, инстаграме и фейсбуке.

Третьей стала Эшли Барти. Первая ракетка мира серьезно проиграла лидерам по деньгам и заработала лишь 13,1 миллиона долларов, из которых 10,1 млн – призовые от турниров.

Вот полный список спортсменок из первой десятки Forbes:

1. Наоми Осака – 37,4 млн долларов;

2. Серена Уильямс – 36 млн долларов;

3. Эшли Барти – 13,1 млн долларов;

4. Симона Халеп – 10,9 млн долларов;

5. Бьянка Андрееску – 8,9 млн долларов;

6. Гарбинье Мугуруса – 6,6 млн долларов;

7. Элина Свитолина – 6,4 млн долларов;

8. София Кенин – 5,8 млн долларов;

9. Анжелик Кербер – 5,3 млн долларов;

10. Алекс Морган – 4,6 млн долларов.

Футболистка сборной США Морган заработала 4,6 миллиона долларов, из которых 4,2 млн – рекламные отчисления. После ЧМ-2019 Морган продлила контракт с Nike с гарантированными выплатами в течение 18 месяцев даже при отсутствии Алекс на поле. Ранее компанию критиковали за отсутствие пункта о защите материнства в соглашениях со спортсменками. Девушка впервые стала мамой в мае 2020 года и объявила о запуске медиакомпании.

Ранее Forbes объявил, что Наоми Осака установила рекорд и стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в истории.

За карьеру 38-летняя Серена Уильямс заработала за счет спонсорских соглашений почти 300 миллионов долларов.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Роналду и Федерера разделили всего $1,3 млн

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