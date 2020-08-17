Гаэль Монфис и Элина Свитолина
Фото: Eurosport
Гаэль был близок к смерти от тенниса.
Украинская теннисистка Элина Свитолина записала ролик с прицелом на виральность.
«Я сегодня не в настроении», – сказала Свитолина на камеру. Затем она достала теннисные мячи и начала лупить ими ракеткой в бойфренда Гаэля Монфиса. Француз стоял у стенки со скучающим видом и проверял уведомления на айфоне.
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Элина выпалила пять мячей на осторожном расстоянии от Монфиса, но шестой выстрел остановился в сантиметрах от левого виска теннисиста. Гаэль удивленно поднял взгляд на место отскока, спокойно пронаблюдал за седьмым мячом Свитолиной, поправил прическу и что-то по-французски ответил в камеру.
«Когда твоя подруга в понедельник не в духе. Не пытайтесь повторить это дома», – написал Монфис в твиттере.
- Монфис и Свитолина встречаются с 2019 года.
- На момент написания заметки пост в инстаграме посмотрели 82 тысячи раз. На совместный аккаунт Гаэля и Элины подписаны 114 тысяч фолловеров.
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