Черная кошка на корте, бутылочки Надаля, линии Шараповой. Все разновидности суеверий теннисистов

Ритуалы и суеверия особенно присущи теннису.

Спорт высоких достижений сопряжен с колоссальным нервным напряжением – не удивительно, что у атлетов полно суеверий. Особенно богат ими теннис, в котором игроки уделяют внимание любой мелочи ради победы. Нередко теннисисты используют знания о суевериях соперников, выводят их из себя и добиваются победы. Предрассудков очень много, поэтому мы выделили главные.

Мячи

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Теннисисты часто жалуются на смену мячей на турнирах, ведь организаторы имеют право выбирать любого производителя. От этого особое отношение к ним только возрастает. Француз Ришар Гаске всегда просит болбоев принести мяч, которым он выиграл очко. Однажды на «Ролан Гаррос» такой мяч поймал болельщик и решил подшутить над Ришаром – он забрал его в качестве сувенира. Теннисист безумно расстроился и проиграл. Подобным бзиком страдала и испанка Кончита Мартинес.

Доминика Цибулкова нюхает мяч Фото: Getty Images

Известная многочисленными романами с игроками словачка Доминика Цибулкова всегда воодушевлялась после того, как на корте менялись мячи. Финалистка Australian Open-2014 призналась, что обожает их нюхать.

Нередко игроки привносят в теннис элементы из других видов спорта. Увлекавшийся в детстве баскетболом Маркос Багдатис прославился не только тем, что раскурочил за раз четыре ракетки, но и неизменным пробросом мяча между ног перед подачей. Такой же ритуал есть и в арсенале Джона Изнера.

Корт

Теннисный корт – священное место, поэтому и поведение в его пределах особенное. Мария Шарапова всегда перед приемом подачи выходила за пределы площадки, поворачивалась спиной к сопернице и что-то бормотала. Но главное суеверие касалось линий корта, на которые она никогда не наступала до начала розыгрыша. Похожее суеверие было у Жюстин Энен, Джона Макинроя и Мартины Хингис, а Рафаэль Надаль переступает линии только правой ногой.

У Серены Уильямс другая особенность. Обладательница 23-х «Шлемов» не привыкла поступать как все – королева обходит сетку при смене сторон с дальней от судьи позиции. Нечто похожее исполняла и австралийка Елена Докич, которая всегда резервировала место во время матча слева от судьи.

Цифры

Азиатские фанаты тенниса считают Роджера Федерера богом – во время его выступлений на местных турнирах всегда аншлаг. Особенно швейцарца любят в Китае. Возможно, поэтому 20-кратный победитель мэйджоров так трепетно относится к цифре восемь, символизирующей в Поднебесной богатство и процветание. Родившийся восьмого числа восьмого месяца 1981 года Маэстро всегда носит в сумке ровно восемь бутылок с водой и восемь ракеток.

Китайские фанаты Роджера Федерера Фото: Getty Images

Американец Джек Сок требует у болбоев наличие у них трех мячей перед подачей. Если их окажется только два, то Сок до конца матча будет крутить мысли о невезении.

Правило 25 секунд перед подачей хоть немного привело в чувство игроков, способных стучать перед введением мяча в игру до трех десятков раз. Новак Джокович однажды и вовсе установил рекорд – 38 ударов о корт! Однако суевериям присуща четкость – Мартина Навратилова всегда стучала пять раз перед первой подачей и два раза перед второй.

Подача и прием

Подготовка к вводу мяча в игру – особенный момент. Рафаэль Надаль всегда шаркает ногой позади себя, одергивает шорты, затем заправляет волосы сначала за левое ухо, потом за правое, вытирает лоб и подает.

Играй финалистка Уимблдона-1990 Зина Гаррисон сегодня, то могла бы стать звездой TikTok. Американка забавно виляла попой на приеме подачи, приводя поклонников в восторг. Интересный пируэт исполняет перед приемом подачи и Светлана Кузнецова – двукратная победительница турниров «Большого шлема» делает поворот на 180 градусов.

Знаменитая эйс-машина Энди Роддик перед подачей опускал козырек кепки, поднимал его обратно, приподнимал левую руку, тряс часами на правой, поочередно одергивал футболку на обоих плечах, после этого несколько раз быстро стучал мячом о корт – и только затем выполнял подачу.

Не менее эффектно готовился к розыгрышу и легенда американского тенниса 1980-х Джон Макинрой. Он взъерошивал волосы сначала одной рукой, затем другой, после этого низко нагибался, трижды махал рукой туда-сюда, медленно выгибался назад и подавал.

Ритуалы за пределами корта

Теннис не заканчивается розыгрышами, бритьем линий игроками и аутами – вокруг него бурлит целая жизнь. В 2001 году хорватский подаван Горан Иванишевич приехал на Уимблдон и после каждого удачного матча начинал день одинаково. Утром смотрел «Телепузиков» и заказывал один и тот же столик в ресторане. Меню тоже не отличалось: рыбный суп, ягненок с жареным картофелем и мороженое с шоколадным соусом. Хорват парковал автомобиль в одном месте, мылся в одной и той же душевой кабинке и таки выиграл Уимблдон.

Горан Иванишевич – победитель Уимблдона-2001 Фото: Getty Images

Нечто похожее происходило на Уимблдоне и с Бьорном Боргом. Швед выигрывал травяной мэйджор пять раз подряд (1976-1980) и настолько опасался поражений, что всегда носил одну и ту же рубашку, не брился во время турнира и жил в одном и том же номере отеля.

О двух бутылочках Надаля, обращенных этикетками к корту, давно ходят легенды. Впрочем, как и о носках Серены Уильямс. Американка выбирает пару носков и носит их весь турнир – разумеется, стирая после каждой игры. Кроме того, перед матчем она по-особенному шнурует кроссовки и завязывает их на три узелка.

Андре Агасси на пике карьеры был известен роскошной шевелюрой, но к 25 годам волосы стали выпадать – в 1999-м ему даже пришлось сыграть на «Ролан Гаррос» в парике. Еще одно суеверие американца на том турнире касалось нижнего белья. Однажды он так спешил на игру, что надел только шорты. Андре выиграл матч, после чего больше не надевал исподнее, и все сложилось идеально – в Париже он собрал долгожданный карьерный «Шлем».

Провокации

На счету Рафаэля Надаля 12 титулов на «Ролан Гаррос». Могло быть на один больше, если бы не швед Робин Содерлинг. Скандинав выводил Рафу из себя тем, что никогда не извинялся, если мяч касался троса и падал на половине корта соперника, а также дразнил поправкой шорт перед подачей. Это сказалось на «Ролан Гаррос»-2009 – испанец повелся на провокации и сенсационно проиграл.

Но реноме лучшего провокатора уходит к румыну Илие Настасе, который мастерски использовал суеверия соперников. На «Ролан Гаррос»-1977 румын играл в паре с австралийцем Бобом Хьюиттом против итальянцев Адриано Панатты и Паоло Бертолуччи. За пару дней до игры Настасе случайно заметил, что после ужина Панатта шарахнулся от выскочившей из-под лестницы черной кошки. План в голове теннисиста созрел мгновенно – перед игрой он дал одному из болбоев 500 франков, и тот в разгар матча выпустил черного кота из сумки Илие. Кот побежал к Панетте, после чего итальянцы обматерили соперников и уже не смогли сосредоточиться на игре. Матч они, конечно же, проиграли.

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Теннис Шарапова опубликовала видео боксерской тренировки 09/08/2020 В 13:51