Ничего необычного – сэр Энди отвечает на вопросы болельщиков.

Трехкратный победитель турниров «Большого шлема», британский теннисист Энди Маррей, ответил на вопросы подписчиков в инстаграме – в том числе острые.

– Кто, по-твоему, величайший игрок?

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– Серена.

– Металлоискатели в аэропортах реагируют на твое бедро?

– Постоянно. Смущаюсь, когда спрашивают, что у меня в карманах.

– Твой пенис самый маленький в ATP-туре? Если да, сколько миллиметров отрыв?

– Конечно, один из самых маленьких. Но эта корона принадлежит Лиаму Броуди (211-я ракетка мира из Британии) с огромным отрывом.

– Кого из игроков ATP хотел бы тренировать и почему?

– Роджера Федерера. Я бы многому научился, и было бы интересно обсуждать с ним теннис, наблюдать за его тренировками. И он бы много побеждал.

Маррей – победитель Уимблдона (2013, 2016) и US Open (2012), а также единственный двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.

Из-за травмы в последний раз выступил на «ТБШ» в одиночке на Australian Open-2019. Маррей планирует сыграть на US Open-2020.

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