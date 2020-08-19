Серена Уильямс
Фото: Instagram
Кажется, теннисистка подает сигнал, что ее держат в заложниках.
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс делится милыми подробностями общения с двухлетней дочкой Олимпией.
Недавно Серена надела майку девочки и заявила: «Знала, что скоро мы будем носить одежду одного размера. Это ее топ».
Теннис
Осака обошла Серену и стала самой высокооплачиваемой спортсменкой, в топ-10 Forbes 9 теннисисток
ВЧЕРА В 16:33
Затем Уильямс показала, как дочь красит ей губы зеленым фломастером, а она стоически выдерживает процедуру. «Кто-нибудь, помогите мне», – подписала видео теннисистка.
- Олимпия родилась 1 сентября 2017 года.
- Уильямс планирует участие в US Open, который стартует 31 августа.
Черная кошка на корте, бутылочки Надаля, линии Шараповой. Все разновидности суеверий теннисистов
Подписывайся на нас в твиттере
WTA Лексингтон
Серена вылетела в 1/4 финала Лексингтона. Это ее первое поражение от игрока не из топ-100 за 8 лет
15/08/2020 В 07:48
WTA Лексингтон
Серена с трудом победила после 6-месячного перерыва – ушла от поражения с 4:4 и 0-40 во втором сете
11/08/2020 В 21:42
По теме