Кажется, теннисистка подает сигнал, что ее держат в заложниках.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс делится милыми подробностями общения с двухлетней дочкой Олимпией.

Недавно Серена надела майку девочки и заявила: «Знала, что скоро мы будем носить одежду одного размера. Это ее топ».

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Затем Уильямс показала, как дочь красит ей губы зеленым фломастером, а она стоически выдерживает процедуру. «Кто-нибудь, помогите мне», – подписала видео теннисистка.

Олимпия родилась 1 сентября 2017 года.

Уильямс планирует участие в US Open, который стартует 31 августа.

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