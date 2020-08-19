Евгений окончательно разочаровался в родной стране.

Прославленный российский теннисист Евгений Кафельников заявил, что хочет оформить документы для постоянного проживания в Европе.

«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять вид на жительство в Европе, там я нужнее», – написал Кафельников в твиттере.

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Кафельников выиграл два «Больших шлема» в одиночном разряде («Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999) и четыре – в парном.

Евгений – олимпийский чемпион Сиднея-2000 и триумфатор Кубка Дэвиса-2002 в составе сборной России.

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