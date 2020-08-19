Евгений кафельников
Фото: Getty Images
Евгений окончательно разочаровался в родной стране.
Прославленный российский теннисист Евгений Кафельников заявил, что хочет оформить документы для постоянного проживания в Европе.
«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять вид на жительство в Европе, там я нужнее», – написал Кафельников в твиттере.
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- Кафельников выиграл два «Больших шлема» в одиночном разряде («Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999) и четыре – в парном.
- Евгений – олимпийский чемпион Сиднея-2000 и триумфатор Кубка Дэвиса-2002 в составе сборной России.
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