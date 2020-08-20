Стефанос Циципас и Даниил Медведев
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Грек считает, что недомолвки нужно оставить в прошлом.
Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал конфликт с первой ракеткой России Даниилом Медведевым.
«Наверное, это единственный случай, когда соперник взбесил меня во время матча. Но, как бы то ни было, пусть все это останется в прошлом. Забудем ту историю и будем двигаться дальше», – заявил 22-летний Циципас, отвечая на вопрос подписчика в инстаграме.
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- Теннисисты впервые повздорили в 2018 году на турнире в Майами. В конце 2019-го они заочно критиковали друг друга в интервью.
- Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, Циципас идет шестым.
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