Теннис

«Единственный раз, когда соперник взбесил меня во время матча». Циципас – о конфликте с Медведевым

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Стефанос Циципас и Даниил Медведев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 24 минут

Грек считает, что недомолвки нужно оставить в прошлом.

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал конфликт с первой ракеткой России Даниилом Медведевым.

«Наверное, это единственный случай, когда соперник взбесил меня во время матча. Но, как бы то ни было, пусть все это останется в прошлом. Забудем ту историю и будем двигаться дальше», – заявил 22-летний Циципас, отвечая на вопрос подписчика в инстаграме.

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  • Теннисисты впервые повздорили в 2018 году на турнире в Майами. В конце 2019-го они заочно критиковали друг друга в интервью.
  • Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, Циципас идет шестым.

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