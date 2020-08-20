Грек считает, что недомолвки нужно оставить в прошлом.

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал конфликт с первой ракеткой России Даниилом Медведевым.

«Наверное, это единственный случай, когда соперник взбесил меня во время матча. Но, как бы то ни было, пусть все это останется в прошлом. Забудем ту историю и будем двигаться дальше», – заявил 22-летний Циципас, отвечая на вопрос подписчика в инстаграме.

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Теннисисты впервые повздорили в 2018 году на турнире в Майами. В конце 2019-го они заочно критиковали друг друга в интервью.

Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, Циципас идет шестым.

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