Тест: назови всех победителей US Open в женском разряде

В конце августа теннисистки вновь определят королеву Нью-Йорка, а пока стоит вспомнить чемпионок прошлых лет.

US Open – пожалуй, самый современный и высокотехнологичный среди турниров «Большого Шлема». Ежегодно он собирает у себя не только главных звезд тенниса, но и шоу-бизнеса – колоссальный интерес к ивенту проявляют миллионы.

Впервые девушки определили победительницу Открытого чемпионата США в 1887 году. Мы же просим вас назвать чемпионок только Открытой эры (с 1968-го). На это у вас есть ровно восемь минут, в качестве подсказок в правой колонке указаны страны, которые представляли чемпионки.

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В 2019-м чемпионкой US Open стала Бьянка Андрееску, принесшая первый «Шлем» в одиночном разряде Канаде.

Бьянка не выступит на US Open-2020.

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