Карен Хачанов
Фото: Getty Images
Зато другой российский теннисист отыграл 59 позиций.
ATP обновила рейтинг лучших теннисистов мира впервые с 16 марта, когда тур ушел на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса.
Топ-10 осталась без изменений, так как лидеры стартовали на «Мастерсе» в Нью-Йорке только в конце недели. В пятерку входят Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Роджер Федерер (Швейцария) и Даниил Медведев (Россия).
Хачанов выступит на US Open и «Мастерсе» в Нью-Йорке
Андрей Рублев остался на 14-м месте, а Карен Хачанов переместился с 15-го на 16-е. Потеря в рейтинге связана с подъемом Стэна Вавринки, который выиграл «Челленджер» в Праге. Швейцарец играл в финале против Аслана Карацева из России, которому выход в решающий раунд позволил подняться на 59 позиций и войти в топ-200. Полный рейтинг – здесь.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10 220
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 7045
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4745
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3630
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2860
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2555
…
14 (14). Андрей Рублёв (Россия) – 2234
15 (17). Стэн Вавринка (Швейцария) – 2185...
16 (15). Карен Хачанов (Россия) – 2120...
114 (115). Евгений Донской (Россия) – 505…
175 (178). Роман Сафиуллин (Россия) – 291...
194 (253). Аслан Карацев (Россия) – 269.
- Хачанов начал «Мастерс» в Цинциннати победой над Александром Бубликом в первом круге, Рублев уступил Даниэлю Эвансу.
- Медведев стартует со второго круга матчем против Маркоса Джирона, который не входит в топ-100.
- По новым правилам, введенным из-за пандемии коронавируса, очки не списываются, но их можно набрать, улучшив прошлогодние результаты.
Хачанов вышел в эффектных салатовых шортах и одолел Бублика
Подписывайся на нас в твиттере