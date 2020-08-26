Теннис

Mash: Турсунов подал на развод спустя год после рождения дочери

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Дмитрий Турсунов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 2 минут

У бывшего российского теннисиста проблемы на личном фронте.

Российский экс-теннисист Дмитрий Турсунов подал на развод с супругой Адель.

Осенью прошлого года у пары родилась дочь, но совместный ребенок не стал причиной для сохранения брака. Как сообщает телеграм-канал Mash, факт расставания в инстаграме подтвердила супруга спортсмена – но позже закрыла профиль.

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  • Турсунов – победитель семи турниров ATP в одиночном разряде.
  • Теннисист завершил карьеру в 2018 году.

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