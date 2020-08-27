Американские теннисисты Боб и Майк Брайаны объявили о завершении карьеры в возрасте 42 лет.

Братья-близнецы выиграли 119 титулов ATP в парном разряде – больше не брал никто. В их числе 16 побед на турнирах «Большого шлема» – шесть триумфов на Australian Open, пять – на US Open, три на кортах Уимблдона и две победы на «Ролан Гаррос». «Стремление, которое было у нас столько лет, заставляло вставать с постели, ходить в тренажерный зал и думать о теннисе без перерыва – его просто нет», – цитирует Майка New York Times.

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В 2018-м Майк уже без брата взял Уимблдон и US Open в паре с Джеком Соком. С 18 «Шлемами» он стал самым титулованным парником в истории.

  • Братья – победители парного турнира Олимпиады-2012.
  • US Open-2020 пройдет без зрителей с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

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