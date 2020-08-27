Бывшая российская теннисистка и экс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о роли рекламы в жизни спортсмена и вспомнила, что впервые сравнила теннис с бизнесом в 11 или 12 лет.
«Тогда я понятия не имела, что такое инвестор. А позже никогда не думала о создании бренда Марии Шараповой – я просто делала то, что мне действительно нравилось. Люди определяют вас по тому, что они читают и видят. Каждое утро я просыпалась с мыслью стать чемпионкой в моем виде спорта, но я чувствовала, что теннис – это не навечно», – цитирует 33-летнюю Шарапову The Telegraph.
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- У Марии есть собственный кондитерский бренд Sugarpova.
- Шарапова официально объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.
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