Российский теннисист Аслан Карацев выдал удивительную серию на «Челленджерах» в Праге: на первом турнире он дошел до финала, на втором стал победителем.

Первый «Челленджер» длился с 16 по 22 августа. Карацев дошел до финала, не проиграв ни сета, выступая против более рейтинговых соперников. В частности, 26-летний теннисист обыграл текущего номера 65 ATP Иржи Веселы и 68-ю ракетку мира Пьер-Южа Эрбера.

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В финале Карацев встретился со Стэном Вавринкой – трехкратным победителем турниров «Большого шлема» – и уступил со счетом 6:7 (2), 4:6. Попадание в финал позволило ему сделать скачок в рейтинге на 59 позиций – с 253-го места на 194-е.

Следующий «Челленджер» стартовал через два дня после финала, и Вавринка поджидал Карацева уже в четвертьфинале. Но Стэн снялся с турнира, и российский теннисист получил автоматический выход в полуфинал, где разобрался с Дмитрием Попко из Казахстана. В финале Карацев обыграл голландца Таллона Грикспура (6:4, 7:6 (6)).

Наивысшее место Карацева в рейтинге – 153-е от мая 2015 года. Он серебряный призер Универсиады 2015 года, выступал на мэйджорах – на хардовых доходил до второго круга, на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» – до третьего. На SPb Open-2013 играл в паре с Дмитрием Турсуновым и дошел до полуфинала.

31 августа в Чехии стартует очередной «Челленджер» – Карацев заявлен.

(Фото: турнира в Праге).

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