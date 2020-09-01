Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро сообщила, что у нее обнаружили рак – лимфому Ходжкина. Спортсменке потребуются шесть месяцев химиотерапии.

«Терпение и вера в себя вели меня по ходу карьеры. Сейчас соперник достался не самый простой. Мне понадобится показать свой максимум», – написала Суарес Наварро в твиттере.

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«Барселона»: «Много мужества и сил тебе, Карла!»

Симона Халеп: «Карла, я была шокирована и опечалена, когда прочитала эту новость. Я думаю о тебе и знаю, что такой сильный и особенный человек, как ты, может пройти через это. Целую».

Хуан-Мартин дель Потро: «Много сил тебе, Карла. Крепко обнимаю».

Петра Квитова: «Карлита, если я и знаю кого-то, кто может с этим справиться, то это ты! Ты боец и великий чемпион, в котором много позитива. Шлю тебе сил и обнимашек».

Ким Клийстерс: «Привет, Карла. Хочу пожелать тебе сил и смелости в этой битвы. Думаю о тебе и шлю много позитивной энергии. Ким».

Карла – бывшая шестая ракетка мира, победительница пяти турниров WTA.

В конце сезона-2020 31-летняя испанка собиралась завершить карьеру.

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