Теннисистка Софья Жук выложила в инстаграм откровенное фото. На снимке девушка стоит в Майами топлесс в джинсовых шортах и прикрывает обнаженную грудь руками.

«Потому что почему бы и нет?» – подписала пост Софья.

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  • В марте 2020 года 20-летняя теннисистка объявила о паузе в спортивной карьере из-за травм и подписании контракта с модельным агентством.
  • Жук – чемпионка юниорского Уимблдона-2015. Она дважды выступала на взрослых турнирах «Большого шлема» и дважды вылетала в первом круге – на US Open-2017 и «Ролан Гаррос»-2019.

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