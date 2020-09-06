Российский теннисист Аслан Карацев выиграл очередной «Челленджер» в Чехии. После финала и победы на пражских турнирах он первенствовал в Остраве.

В пяти матчах последнего ивента 27-летний Карацев не отдал соперникам ни сета. На пути к финалу он победил Томаша Махача (Чехия), Эрнеста Гулбиса (Латвия), Матса Мораинга (Германия) и Ботика ван де Зандсхулпа (Нидерланды).

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В решающем матче Карацев играл против немца Оскара Отте и выиграл со счетом 6:4, 6:2.

На чешских «Челленджерах» Аслан проиграл только один матч из 16 – Стэну Вавринке в финале первого турнира.

7 сентября в Чехии стартует очередной турнир – Карацев заявлен.

Теннисист занимает 140-ю строчку рейтинга ATP, но по итогам недели поднимется на 114-е место.

(Фото: инстаграм федерации тенниса России)

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