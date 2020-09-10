Анастасия Павлюченкова прокомментировала решение оставить работу в совете игроков WTA.

«На первой неделе US Open состоялись перевыборы членов совета WTA. Каждый игрок избирается на два года – и вот мой срок подошел к концу. Можно было подать новую заявку, но я не стала этого делать.

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В общей сложности я была в совете игроков WTA около 5 лет с перерывами. Для меня это большие затраты времени и энергии – особенно на турнирах «Большого шлема», где наши встречи длились по 3-4 часа. Кроме них каждый день мы вели переписку с нашим СЕО Стивом Саймоном и другими директорами. Обычно конференц-колл проводится в конце каждого года, но во время карантина созванивались трижды в неделю по 1,5-2 часа в Zoom. Повторюсь, это отнимало очень много сил и времени. Я старалась думать обо всех и помочь каждому игроку.

Я такой человек, который вкладывается в любое дело на 200%. Сейчас я очень много тренируюсь и отдаю все силы на подготовку к матчам. Поэтому решила пока не переизбираться: надеюсь, в ближайшее время сезон восстановится.

Не могу выделить какое-то одно достижение за то время, что я в совете. У нас с девочками очень сплоченная команда: обсуждали разные идеи, общались в групповом чате, помогали друг другу и все согласовывали вместе. Лично я не пропустила ни одного звонка и электронного письма за время карантина – это для меня многое значит и говорит о том, что я была полностью вовлечена во все процессы. Главное, что я делала свою работу хорошо.

Другим членам совета сказала все как есть. Мне было очень приятно получить теплые сообщения и звонки от всех членов совета, которые поблагодарили меня за работу. А это мы еще не виделись вживую! В любом случае остаемся на связи: если у меня будут мысли и идеи по поводу того, что можно улучшить, я всегда могу позвонить ребятам. Да и видеться с ними тоже продолжим. Дверь не закрыта – посмотрим, как все сложится дальше», – сообщила Анастасия.

Павлюченкова не поехала на US Open-2020 из соображений безопасности.

Анастасия – победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде.

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