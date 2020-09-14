ATP и WTA обновили рейтинги лучших теннисистов за 14 сентября 2020 года.

US Open не внес значительных изменений в мужской топ. В десятку ворвался Пабло Каррено-Буста, подвинув Давида Гоффена. 22-летний Андрей Рублев дошел до 1/4 финала турнира, прокачал две позиции и подобрался еще ближе к десятке.

US Open Величайший камбэк в истории финалов USO. Главные цифры матча 29 МИНУТ НАЗАД

Рейтинг ATP:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10860

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630

5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5175

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 4650

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2940

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860

10 (11). Пабло Каррено-Буста (Испания) – 2620...

12 (14). Андрей Рублев (Россия) – 2414…

16 (16). Карен Хачанов (Россия) – 2200

Андрей Рублев, US Open 2020 Фото: Getty Images

У женщин все иначе – финалистки турнира набрали столько очков, что суммарно прокачались на 19 строчек. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко набрала 13 позиций и занимает 14-е место, Наоми Осака поднялась на шесть пунктов и теперь уступает только Симоне Халеп и Эшли Барти.

Рейтинг WTA:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6356

3 (9). Наоми Осака (Япония) – 5780

4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205

5 (4). София Кенин (США) – 4700

6 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4580

7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555

8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335

9 (8). Серена Уильямс (США) – 4080

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4010...

14 (27). Виктория Азаренко (Беларусь) – 3122...

31 (29). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…

36 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1540…

38 (34). Светлана Кузнецова (Россия) – 1527…

42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) – 1388…

65 (62). Анна Блинкова (Россия) – 984…

74 (70). Дарья Касаткина (Россия) – 905…

91 (87). Анастасия Потапова (Россия) – 759...

94 (102). Варвара Грачева (Россия) – 746...

Полный рейтинг ATP можно посмотреть тут, а полный рейтинг WTA – здесь.

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