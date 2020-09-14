Российский теннисист Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября.
Медведев стал четвертым теннисистом, гарантировавшим себе участие в соревновании. Ранее туда пробились серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.
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- Медведев – первый за 11 лет представитель России, квалифицировавшийся на Итоговый турнир ATP два года подряд.
- До Медведева подобное удавалось Николаю Давыденко (с 2005 по 2009 годы). В 2009-м Давыденко выиграл турнир.
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