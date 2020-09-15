Австралийский теннисист Ник Кирьос появился в эфире Today Show. Во время обсуждения перспектив проведения Australian Open в 2021-м ведущий Карл Стефанович попытался спровоцировать Ника на острые реплики в адрес Новака Джоковича.

– Может быть, нам пустить всех на Australian Open, кроме Новака?

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– Мы не любим его. Но, по крайней мере, он привлекает болельщиков на трибуны, – со смехом добавил Кирьос. Диалог развернулся на 3:17.

Кирьос неоднократно критиковал Джоковича в интервью и социальных сетях.

После дисквалификации Новака на US Open-2019 Ник предложил подписчикам определить, а как бы наказали его за проступок, аналогичный Джоковичу.

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