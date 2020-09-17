«Одна из двух моих профессиональных целей – превзойти рекорд Роджера по неделям на вершине рейтинга. Также хотелось бы выиграть как можно больше турниров «Большого шлема». Я работаю над этим, я в хорошем состоянии. Надеюсь, что смогу оставаться здоровым и продолжать хорошо играть», – цитирует 33-летнего Джоковича Tennis Head.