Первая ракетка мира Новак Джокович назвал рекорды швейцарца Роджера Федерера главной целью на оставшуюся часть карьеры.

«Одна из двух моих профессиональных целей – превзойти рекорд Роджера по неделям на вершине рейтинга. Также хотелось бы выиграть как можно больше турниров «Большого шлема». Я работаю над этим, я в хорошем состоянии. Надеюсь, что смогу оставаться здоровым и продолжать хорошо играть», – цитирует 33-летнего Джоковича Tennis Head.

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  • 15 сентября сербский теннисист сравнялся по неделям на первом месте рейтинга с Питом Сампрасом (286 недель). У Федерера – 310 недель.
  • Федерер завоевал 20 титулов «Большого шлема», у Джоковича – пока 17.

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