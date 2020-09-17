Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова поделилась фотографией в инстаграме.
39-летняя экс-теннисистка выложила фото их с Энрике Иглесиасом дочери и подписала: «Уимблдон, я иду».
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- Курникова – двукратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде.
- У Курниковой и Иглесиаса трое детей: в 2017 году родились близнецы Николас и Люси, в январе 2020-го – дочь Мэри.
- Уимблдон в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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