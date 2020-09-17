Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова поделилась фотографией в инстаграме.

39-летняя экс-теннисистка выложила фото их с Энрике Иглесиасом дочери и подписала: «Уимблдон, я иду».

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В честь Курниковой назвали комбинацию в покере. Но это не знак уважения, а злая ирония
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  • Курникова – двукратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде.
  • У Курниковой и Иглесиаса трое детей: в 2017 году родились близнецы Николас и Люси, в январе 2020-го – дочь Мэри.
  • Уимблдон в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Какую комбинацию в покере назвали в честь Анны Курниковой

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