«В этом году ей устроили церемонию, чтобы отметить достижения Маргарет, но общественность ее приняла не очень тепло. Она оскорбила и обидела много людей за последние годы. Игроки тоже выступили на эту тему, и я считаю, что это хорошо. И я считаю, что переименование нужно рассмотреть.