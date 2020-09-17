Экс-первая ракетка мира Энди Маррей поддержал идею переименования арены Маргарет Корт на Australian Open из-за ее гомофобных взглядов.
«В этом году ей устроили церемонию, чтобы отметить достижения Маргарет, но общественность ее приняла не очень тепло. Она оскорбила и обидела много людей за последние годы. Игроки тоже выступили на эту тему, и я считаю, что это хорошо. И я считаю, что переименование нужно рассмотреть.
Не знаю, кто принимает окончательное решение, но ее ценности не совпадают с ценностями тенниса. Когда приезжаешь на Australian Open, хочется сосредотачиваться на теннисе. А ее взгляды от этого отвлекают», – цитирует Маррея Pride Life.
- Маргарет Корт – легендарная австралийская теннисистка, победительница 62 турниров «Большого шлема» (абсолютный рекорд) в 1960-1975 годах. 24 титула она взяла в одиночном разряде (тоже абсолютный рекорд), 19 в женском парном и 19 в смешанном парном разрядах (опять-таки рекорд).
- В последнее время 78-летняя Корт неоднократно позволяла себе гомофобные высказывания.