Легендарный теннисист Роджер Федерер снялся в рекламном ролике швейцарской телекоммуникационной компании Sunrise.
По задумке режиссера, великий Роджер исполнил песню не менее легендарных The Beatles – «With a little help from my friends».
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- Роджер Федерер – 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», рекордсмен по числу недель подряд, проведенных на вершине рейтинга АТР.
- Ранее в Нью-Йорке прошел второй мэйджор коронавирусного сезона – US Open. В отсутствие Федерера и Рафаэля Надаля, а также после конфуза Новака Джоковича победителем турнира стал Доминик Тим.
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