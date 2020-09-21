В феврале 2020 года Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. Решение некоторое время напрашивалось – после допингового бана дива российского тенниса не показывала крутых результатов на корте, зато постоянно бомбила соцсети внеспортивными инициативами. Маша активно развивала запущенный в 2012 году кондитерский бренд премиум-класса Sugarpova, написала автобиографию, стала лицом марки автомобилей Porshe и плотно обосновалась на рынке инвестиций. Рассказываем, как расцвели начинания Шараповой без необходимости тратить время на теннис.

Тусуется с селебрити и сверкает на обложках

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Маша совершила второе камео в сериале «Миллиарды». Она сыграла эпизодическую роль в седьмой серии пятого сезона шоу – дама присутствует на ужине, который по сюжету организовал ее киношный друг, миллиардер Бобби Аскерольд. За столом идет разговор об искусстве. Мария уже появлялась в сериале в третьем сезоне, который вышел на экраны в 2018 году. Она играла с одним из персонажей в теннис.

Шарапова недолго продержалась без ракетки – почти сразу после завершения карьеры она вернулась на корт и сыграла с обладательницей «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Парни не плачут» Хилари Суонк. «Воссоединились с этой красоткой», – подписала снимок Шарапова.

В марте в Италии бушевал коронавирус, и местное издание Vanity Fair посвятило номер пандемии. Маша попала на обложку и призналась в любви к стране.

Общается с фанатами

Во время глобальной пандемии Мария, как и все мы, немного сходила с ума – бесконечно находясь в четырех стенах, даже самых роскошных, любой взвоет от тоски или скуки. Российская спортсменка нашла выход из ситуации: она опубликовала в инстаграме свой телефонный номер и предложила фолловерам пообщаться. «Расскажите мне, как у вас дела, задавайте мне вопросы или просто напишите «привет». Любые отличные рецепты также приветствуются», – отметила Шарапова.

По ходу Q&A в инсте Шарапова рассказала про самый странный подарок в карьере – им оказался золотой унитаз. «Однажды мне подарили туалет! Один из этих шикарных японских туалетов», – ответила спортсменка.

Держит себя в форме

Маша – красотка. Естественно, после ухода из Тура россиянка не запустила себя и активно поддерживает кондиции. В июле папарацци засекли ее за воркаутом на одном из пляжей Лос-Анджелеса.

Новое хобби Марии – бокс. Она выложила в инстаграм нарезку видео, в которых работает с тренером на лапах. А еще Шарапова полюбила хайкинг. Экс-теннисистка регулярно делится фотографиями с природы и хвастается покоренной дистанцией.

Делает бизнес

В интервью The Telegraph Шарапова рассказала, когда впервые заинтересовалась инвестициями и началу путь к созданию собственного бренда. «Мне было 11 или 12 лет, и я в первый раз, почувствовала, что теннис – это бизнес. Тогда я понятия не имела, что такое инвестор. А позже никогда не думала о создании бренда Марии Шараповой – я просто делала то, что мне действительно нравилось. Люди определяют вас по тому, что они читают и видят. Каждое утро я просыпалась с мыслью стать чемпионкой в моем виде спорта, но я чувствовала, что теннис – это не навечно».

С тех пор многое изменилось, и Маша вплотную занялась коммерцией. Кондитерский бренд Sugarpova – по прежнему ее главное начинание, которое она стабильно раскручивает с 2012 года. На данный момент конфетки от Маши продаются в 32 странах мира. Компания не раскрывает выручку, но регулярно отмечает, что с момента запуска бизнеса продажи растут на десятки процентов каждый год. Экс-спортсменка активно пользуется собственной медийностью и подвигает торговую марку в собственных соцсетях.

Кроме собственной линейки сладостей, Шарапова активно вкладывает средства в различные стартапы, молодые компании и начинающих предпринимателей. За последние несколько лет она вложилась в марки Supergoop!, UFC, Bala Bangles и одного из участников Shark Tank. В августе международная wellness-компания Therabody объявила о начале сотрудничества с Машей в качестве инвестора и консультанта – экс-спортсменка не просто принесет бренду кэш, но будет участвовать в создании новых продуктов. «Восстановление – это продолжение процесса тренировок, и нет никого лучше, кто разбирается в этом поле», – прокомментировала дама.

Еще Маша заключила контракт с платформой Skills – Шарапова будет поставлять на сайт видео собственных тренировок, советы по подготовке и другие материалы, которые помогут преуспеть начинающим теннисистам и другим спортсменам.

Отдыхает и путешествует

Конечно, после долгой карьеры Шарапова посвящает много времени самой себе – досуг занимает огромную часть ее времени и самые прекрасные слоты инстаграма.

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