ATP и WTA обновили рейтинги после завершения турниров в Риме, которые выиграли Новак Джокович и Симона Халеп.

В мужской десятке после полуфинала «Мастерса» дебютирует 21-летний канадский теннисист Денис Шаповалов, выбивший из топ-10 испанца Роберто Баутиста-Агута. Топ-5 осталась прежней: Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия).

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Вторая ракетка России Андрей Рублев опустился с 12-го места на 14-е, Карен Хачанов остался 16-м. Полный рейтинг ATP – здесь.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 260.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5175.

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 4650.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3030.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860.

10 (14). Денис Шаповалов (Канада) – 2660.

…

14 (12). Андрей Рублев (Россия) – 2414...

16 (16). Карен Хачанов (Россия) – 2200.

В десятке WTA местами поменялись Элина Свитолина и София Кенин. Украинка поднялась на пятое место, американка опустилась на шестое. В тройке по-прежнему Эшли Барти (Австралия), Симона Халеп (Румыния) и Наоми Осака (Япония). Серена Уильямс занимает девятую строчку.

Первой ракеткой России остается Екатерина Александрова (31 место), Светлана Кузнецова перемесилась с 38-го места на 33-е. Также позиции улучшили Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина и Варвара Грачева. Полный рейтинг WTA – тут.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255.

3 (3) Наоми Осака (Япония) – 5780.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205.

5 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4740.

6 (5). Софья Кенин (США) – 4700.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555.

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335.

9 (9). Серена Уильямс (США) – 4080.

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4010.

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31 (31). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…

33 (38). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631...

38 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1570…

42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) – 1388...

59 (65). Анна Блинкова (Россия) – 1104...

71 (74). Дарья Касаткина (Россия) – 935...

89 (94). Варвара Грачева (Россия) – 778...

92 (91). Анастасия Потапова (Россия) – 759.

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