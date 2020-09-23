«Приняла трудное решение пропустить грунтовую серию и остаток сезона, чтобы сосредоточиться на здоровье и тренировках. Было сложно, но в 2021 году меня ждет многое, в том числе Олимпиада. Хочу использовать это время и лучше подготовиться. Ваши слова поддержки значат для меня многое. С нетерпением жду возвращения на корт», – написала 20-летняя канадка.