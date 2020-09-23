Седьмая ракетка мира Бьянка Андрееску объявила о досрочном завершении сезона по состоянию здоровья.

«Приняла трудное решение пропустить грунтовую серию и остаток сезона, чтобы сосредоточиться на здоровье и тренировках. Было сложно, но в 2021 году меня ждет многое, в том числе Олимпиада. Хочу использовать это время и лучше подготовиться. Ваши слова поддержки значат для меня многое. С нетерпением жду возвращения на корт», – написала 20-летняя канадка.

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  • В 2020 году Андрееску не провела ни одного официального матча.
  • В последний раз победительница US Open-2019 выходила на корт в октябре 2019 года.

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