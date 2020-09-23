Экоактивисты снова вышли на масштабный протест с критикой швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Участники недовольны, что четвертая ракетка мира сотрудничает с банком Credit Suisse, который финансирует разработку новых нефтяных месторождений.

Шествие устроили в центре Берна. «Федеральную площадь заполнили люди, обеспокоенные проблемами климата. Политики финансируют авиакомпании и банки. Банки поддерживают добычу природного топлива, разрушая условия жизни сотен миллионов людей. Мы не подчиняемся», – говорится в твиттер-аккаунте «Роджер, очнись».

ATP Masters Рим
✨ Джокович обошел Сампраса по неделям на первом месте рейтинга
21/09/2020 В 10:33

Активисты пронесли растяжку с обращением к Федереру.

  • В январе 2020 года несогласных с 39-летним Роджером поддержала известная экоактивистка Грета Тунберг.
  • Федерер – 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Он пропускает остаток сезона-2020 из-за травмы.

«А если бы это случилось с Федерером?» Джумхур грозит судом за снятие с French Open

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Теннис
Федерер исполнил песню The Beatles для рекламного ролика
19/09/2020 В 13:36
Теннис
Джокович: «Мои профессиональные цели – побить рекорды Федерера»
17/09/2020 В 10:28