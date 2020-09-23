Экоактивисты снова вышли на масштабный протест с критикой швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Участники недовольны, что четвертая ракетка мира сотрудничает с банком Credit Suisse, который финансирует разработку новых нефтяных месторождений.
Шествие устроили в центре Берна. «Федеральную площадь заполнили люди, обеспокоенные проблемами климата. Политики финансируют авиакомпании и банки. Банки поддерживают добычу природного топлива, разрушая условия жизни сотен миллионов людей. Мы не подчиняемся», – говорится в твиттер-аккаунте «Роджер, очнись».
Активисты пронесли растяжку с обращением к Федереру.
- В январе 2020 года несогласных с 39-летним Роджером поддержала известная экоактивистка Грета Тунберг.
- Федерер – 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Он пропускает остаток сезона-2020 из-за травмы.