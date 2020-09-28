Многолетняя борьба теннисисток за равные призовые с мужчинами завершилась полной капитуляцией долго упиравшихся функционеров летом 2007-го. Уимблдон стал последним турниром «Большого шлема», уравнявшим денежные вознаграждения. Путь леди к признанию получился сложным, несколько раз активисток пытались поставить на место – в том числе с помощью противостояний, получивших название «Битва полов».

Первый подобный матч прошел в 1973 году. Двукратный победитель US Open Бобби Риггс в 55 лет вышел против вдвое младшей богини женского тенниса Маргарет Смит-Корт и легко закрыл ее – 6:2, 6:1. Спустя полгода Риггс рассчитывал на еще одну легкую победу над Билли Джин Кинг, но знаменитая активистка за права женщин обыграла ветерана в трех сетах.

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Билли Джин Кинг и Бобби Риггс Фото: Getty Images

20 лет спустя организаторы очередной «Битвы полов» отобрали у 40-летнего Джимми Коннорса вторую подачу, а противостоявшей американцу на пять лет младшей Мартине Навратиловой разрешили пробивать в парный коридор. Не помогло – поставивший в букмекерской конторе миллион долларов на свою победу Джимми выиграл со счетом 7:5, 6:2.

Несмотря на общий отрицательный баланс встреч против мужчин, женщины давно наслаждаются заслуженной победой. Но в истории тенниса есть матч, который они особенно не любят вспоминать. Больше всех стереть тот день из памяти пытаются Серена и Винус Уильямс, поучаствовавшие в том матче в самом начале своих выдающихся карьер.

В январе 1998 года юные американки дебютировали на Australian Open. До главного трофея не дотянулись, зато сильно впечатлили теннисных специалистов сверхмощной игрой. Журналисты сравнили агрессивный теннис сестер с мужским и тем самым спровоцировали Серену на дерзкую фразу на пресс-конференции: «Во время турнира я часто тренировалась с мужчинами и наблюдала за их работой. Думаю, мне по силам обыграть представителя ATP-тура с рейтингом не выше 200 места».

Винус подтвердила, что это вполне реально, и поддала парку: «Через пару лет мы сможем противостоять игрокам мужской топ-100». Уже на следующий день нашелся соперник, готовый унять юношеский задор сестер. 30-летний немецкий теннисист Карстен Браш в лучшие годы входил в топ-50, но в конце 90-х скатился в начало третьей сотни рейтинга и на Australian Open-1998 вылетел в первом круге.

Карстен Браш Фото: Imago

Немец задержался в Австралии еще на недельку, чтобы хорошенько загореть и отдохнуть. Каждое утро он начинал с партии в гольф, и до конца дня общался с друзьями, потягивал любимое имбирное пиво и курил Marlboro. Хлесткие слова Уильямс задели Браша, он прервал отдых и обратился к менеджеру американок Нику Боллеттьери о возможности проведения матча.

Ник взвешивал репутационные риски восходящих звезд несколько дней и все же согласился. Правда, с рядом условий: не более 50 болельщиков, никаких судей, журналистов, видеокамер и без права Карстена на переподачу. Матч запланировали на 17-м корте спортивного комплекса «Мельбурн Парк». Подготовку к нему Браш провел в привычном режиме: гольф, пиво, сигареты и дискотека – перед игрой он почти не спал.

Первой на корт вышла Серена и почувствовала себя героиней фильма «Милые кости», в котором маньяк заманил глупую девочку в подвал. Внешним видом Карстен сильно напоминал исполнителя роли душегуба: неряшливо вздыбленные волосы, проникновенная обаятельная улыбка, усы и очки. Браш уверенно вел игру, курил между геймами и подкалывал Серену – спустя 20 минут после начала встречи она горела со счетом 0:5. Американка улыбалась в ответ, бормотала что-то несуразное и делала вид, что матч на самом деле для нее совершенно неважен.

Щедрый немец подарил младшей Уильямс всего один гейм, после чего на корт вылетела Винус. Карстен продолжал дурачиться, вновь быстро довел счет до 5:0 и закончил сет 6:2. «Они, конечно, способны победить одного-двух теннисистов из девятой сотни, но не более того. Я подавал вполсилы и вообще играл где-то на уровне 600-й ракетки. Мое превосходство заключалось не только в физической мощи – думаю, они не сталкивались с таким вращением, которое придают мячу в мужском туре», – ухмылялся победитель.

После игры сестры улыбались, утверждали, что не набрали лучшую форму (что странно с учетом их участия в АО), и намекали на реванш. Разумеется, он никогда не случился, а Уильямс всегда отвечают журналистам, что с трудом припоминают ту встречу. Повзрослевшие Серена и Винус осознали, что такие встречи не только наносят ущерб их репутации суперзвезд, но и дают повод мужчинам на возобновление полемики относительно справедливости равных призовых.

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