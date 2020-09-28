ATP и WTA опубликовали обновленные рейтинги лучших теннисистов мира от 28 сентября.
Мужская топ-9 выглядит по-прежнему: наверху идут Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Роджер Федерер, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Маттео Берреттини и Гаэль Монфис. Канадец Денис Шаповалов после недели в десятке опустился на 11-е место и пропустил вперед Роберто Баутиста-Агута.
Титул в Гамбурге позволил второй ракетке России Андрею Рублеву отыграть две позиции – теперь он 12-й. Карен Хачанов по-прежнему идет 16-м. Также в топ-50 вернулся теннисист из Казахстана Александр Бублик. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 260.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5385.
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 4650.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 3030.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860.
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2665.
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12 (14). Андрей Рублев (Россия) – 2614...
16 (16). Карен Хачанов (Россия) – 2200.
Женская топ-5 – Эшли Барти, Симона Халеп, Наоми Осака, Каролина Плишкова, Элина Свитолина. В тридцатке изменений нет, лучшая в России по-прежнему Екатерина Александрова, идущая 31-й. Полный рейтинг – здесь.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255.
3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4960.
6 (6). Софья Кенин (США) – 4700.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335.
9 (9). Серена Уильямс (США) – 4080.
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4010.
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31 (31). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…
33 (33). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631...
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1570…
42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) – 1388...
58 (59). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
71 (71). Дарья Касаткина (Россия) – 935...
89 (89). Варвара Грачева (Россия) – 778...
92 (92). Анастасия Потапова (Россия) – 759.
- В воскресенье, 27 сентября, стартовал «Ролан Гаррос».
- Из-за связанного с пандемией локдауна очки не вычитаются.