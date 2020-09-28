ATP и WTA опубликовали обновленные рейтинги лучших теннисистов мира от 28 сентября.

Мужская топ-9 выглядит по-прежнему: наверху идут Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Роджер Федерер, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Маттео Берреттини и Гаэль Монфис. Канадец Денис Шаповалов после недели в десятке опустился на 11-е место и пропустил вперед Роберто Баутиста-Агута.

ATP Hamburg ⚡️🏆 Рублев обыграл Циципаса и завоевал трофей в Гамбурге 18 ЧАСОВ НАЗАД

Титул в Гамбурге позволил второй ракетке России Андрею Рублеву отыграть две позиции – теперь он 12-й. Карен Хачанов по-прежнему идет 16-м. Также в топ-50 вернулся теннисист из Казахстана Александр Бублик. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 260.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5385.

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 4650.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 3030.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860.

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2665.

…

12 (14). Андрей Рублев (Россия) – 2614...

16 (16). Карен Хачанов (Россия) – 2200.

Женская топ-5 – Эшли Барти, Симона Халеп, Наоми Осака, Каролина Плишкова, Элина Свитолина. В тридцатке изменений нет, лучшая в России по-прежнему Екатерина Александрова, идущая 31-й. Полный рейтинг – здесь.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255.

3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4960.

6 (6). Софья Кенин (США) – 4700.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555.

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335.

9 (9). Серена Уильямс (США) – 4080.

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4010.

…

31 (31). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…

33 (33). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631...

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1570…

42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) – 1388...

58 (59). Анна Блинкова (Россия) — 1114...

71 (71). Дарья Касаткина (Россия) – 935...

89 (89). Варвара Грачева (Россия) – 778...

92 (92). Анастасия Потапова (Россия) – 759.

В воскресенье, 27 сентября, стартовал «Ролан Гаррос».

Из-за связанного с пандемией локдауна очки не вычитаются.

ATP Hamburg Рублев вышел в финал турнира в Гамбурге ВЧЕРА В 14:37