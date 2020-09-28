Экс-первая ракетка мира Марат Сафин отправился в путешествие с Викторией Боней – телеведущей, актрисой и экс-участницей реалити-шоу «Дом-2».

40-летняя Боня выложила совместное фото и подписала: «Как классно иметь человека, который спонтанно готов сорваться в Италию, не раздумывая ни минуты».