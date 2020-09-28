Экс-первая ракетка мира Марат Сафин отправился в путешествие с Викторией Боней – телеведущей, актрисой и экс-участницей реалити-шоу «Дом-2».

40-летняя Боня выложила совместное фото и подписала: «Как классно иметь человека, который спонтанно готов сорваться в Италию, не раздумывая ни минуты».

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  • 40-летний Сафин – победитель двух турниров «Большого шлема»: US Open-2000 и Australian Open-2005.
  • Марат завершил карьеру в 2009 году. В январе 2020-го он был капитаном сборной России на командном турнире ATP Cup.

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