Чувствуешь нехватку общения с единомышленниками, когда целыми днями залипаешь на турниры «Большого шлема»? Мы решили эту проблему! Мы создали специальные чаты для фанатов тенниса.

Присоединиться можно либо в телеграме, либо ВКонтакте (а можно и там, и там). В чатах нужно обсуждать теннисистов, их игру и любимых комментаторов, а еще задавать нам вечные вопросы: «А где матч Соузы и Беранкиса?», «Когда будет Медведев?» и «Сколько уже можно показывать женский теннис?»