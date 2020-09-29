Чувствуешь нехватку общения с единомышленниками, когда целыми днями залипаешь на турниры «Большого шлема»? Мы решили эту проблему! Мы создали специальные чаты для фанатов тенниса.

Присоединиться можно либо в телеграме, либо ВКонтакте (а можно и там, и там). В чатах нужно обсуждать теннисистов, их игру и любимых комментаторов, а еще задавать нам вечные вопросы: «А где матч Соузы и Беранкиса?», «Когда будет Медведев?» и «Сколько уже можно показывать женский теннис?»

Roland-Garros
🔊 Как Медведев портит себе карьеру? Разбор вылета с «РГ»
ЧЕРЕЗ 6 МИНУТ

Пусть в компании таких же, как ты, этот «Ролан Гаррос» окажется незабываемым.

Медведев – худший в топ-10 на грунте. Что не так?

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