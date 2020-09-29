Российский теннисист Карен Хачанов поспорил с Ником Кирьосом, который усомнился, что должен уважать Матса Виландера.

После поражения Энди Маррея в первом круге «Ролан Гаррос» от швейцарца Стэна Вавринки Виландер призвал британца объяснить, зачем он вообще участвовал в турнире и почему согласился взять уайлд-кард, не дав молодым теннисистам шанса на участие.

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«Только что прочитал, что Виландер сказал о Энди Маррее. Заткнись, Матс, всем наплевать. Энди, знай, сколько бы ты ни продолжал играть, мы все ценим и наслаждаемся твоей игрой. А еще я никогда не смотрел игр Виландера», – написал Кирьос в твиттере.

– Да ладно тебе, Ник, это слишком. Прояви уважение, – ответил австралийцу Хачанов.

– Не, спасибо, чувак. Мы с Маззом друг друга уважаем, а если кто-то болтает о моем друге, я впрягусь. Я должен уважать Матса? За что? За перекидывание мяча через сетку? Я за это не уважаю, – парировал Ник.

– Бро, это твой выбор. Я правда считаю, что ты хороший парень, и ничего против тебя не имею. Но ты сидишь дома и пишешь разные комментарии об игроках, это заставляет задуматься, у кого действительно проблемы.

Хачанов – 16-я ракетка мира, Кирьос – 42-я.

Виландер – бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель семи турниров «Большого шлема».

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